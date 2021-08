È morto dopo una malattia Peppino Bitti, ex sindaco di Bonorva ad inizio anni ‘90 e per quasi 40 anni presente nell'Aula consiliare della cittadina del Meilogu.

Peppino Bitti aveva 80 anni e ha militato per lungo tempo nella Democrazia Cristiana. Ex funzionario bancario, ha ricoperto altri incarichi istituzionali: consigliere provinciale (2 volte) e presidente della Comunità montana, ma di lui si ricorda anche l’impegno in associazioni politiche, culturali e industriali.

Bonorva perde dunque uno dei suoi personaggi più illustri, importante punto di riferimento nella vita politica e sociale della comunità. Oratore sobrio, mai sopra le righe, è stato anche un esempio per molti giovani bonorvesi che si sono affacciati per la prima volta alla politica.

Domani mattina, dalle 11.30, nell'Aula consiliare di Bonorva, in onore di Peppino Bitti, sarà allestita la camera ardente.



