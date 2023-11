Finiscono in carcere a Bancali dopo la scoperta di 82 kg di marijuana nell'azienda in cui lavoravano. Due giorni fa il ritrovamento della droga da parte dei carabinieri nell'agro di Bonorva e ieri la direttissima, in tribunale a Sassari, contro due persone, un 52enne di origini senesi, e un nuorese di 38 anni.

Il blitz dell'Arma ha portato a scovare, oltre alla sostanza stupefacente, contenuta in sacchi di cartone e nylon, anche strumenti come bilance ed essiccatori. Sull'azienda si erano concentrate da tempo le attenzioni dei militari che hanno alla fine deciso di intervenire.

A disporre la misura cautelare il giudice Giancosimo Mura, la pm era Ilaria Achenza, mentre i due difensori sono l'avvocata Elisabetta Udassi e la legale Cappai del foro di Oristano.

