L’amministrazione comunale di Bonorva, guidata dal sindaco Massimo D’Agostino, è risultata assegnataria di un finanziamento concesso dal Fondo per la Legalità e Tutela – Ministero dell’Interno- per gli amministratori locali vittime di atti intimidatori.

L’avviso pubblico di partecipazione al progetto "Itinerari sulla legalità", si propone come una delle iniziative programmate per l’utilizzo delle risorse disponibili. Lo scopo è quello di agire sul tessuto sociale dei più giovani per contribuire al raggiungimento della consapevolezza del concetto di “legalità”, nella sua accezione più alta e nobile.

Per raggiungere questo obiettivo, il Comune di Bonorva mette a disposizione, per 15 ragazzi residenti, un’esperienza di turismo responsabile, uno straordinario viaggio a Palermo, tra i luoghi simboli della lotta alla mafia, laddove tanti coraggiosi servitori dello Stato, magistrati e rappresentanti delle forze dell’ordine, hanno sacrificato la loro vita per il coraggio degli ideali in cui credevano.

Luoghi che hanno rappresentato un palcoscenico drammatico di sacrificio e dovere. Il viaggio, che si svolgerà dal 1° al 4 luglio, prevede la partecipazione di 15 ragazzi di età compresa tra i 18 e 30 anni. Le domande scadono il 10 aprile 2025.

