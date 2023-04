Si è svolta a Bono la prima giornata formativa del Corso BLSD e Manovre di Disostruzione, dedicata agli studenti dell’Istituto Istruzione Superiore “Antonio Segni” con sede staccata di Bono Liceo Scientifico "Giovanni Maria Angioy".

L'obiettivo dei corsi Bls e Bls-D è quello di formare i cittadini "comuni" per consentire loro di mettere in pratica manovre di primo soccorso che potrebbero salvare la vita a coloro che vengono colpiti da morte cardiaca improvvisa o da disturbi che portano ad arresto respiratorio e arresto cardiaco.

«Ringraziamo la consigliera Giovanna Fressura per essersi occupata dell’organizzazione, la Dottoressa Andreina Fois per aver svolto il corso insieme a due Infermieri del servizio 118 dell’Ospedale San Francesco di Nuoro e i due operatori società Help servizio 118 di Bono», dicono gli organizzatori.

© Riproduzione riservata