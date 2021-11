Ancora in gravissime condizioni il giovane di 14 anni rimasto ferito dopo l’incidente stradale avvenuto a Bono nella notte tra venerdì e sabato, quando un’auto con a bordo cinque ragazzi minorenni (conducente incluso, aveva rubato la macchina del padre) si è schiantata contro un muro.

A quanto si apprende il ragazzo è stato sottoposto a un intervento chirurgico per ridurre un ematoma alla testa e si trova tuttora ricoverato nel reparto di Rianimazione dell'ospedale San Francesco di Nuoro, dove i medici lo tengono precauzionalmente in coma farmacologico.

LE INDAGINI – Vanno avanti intanto le indagini per chiarire quanto accaduto in quelle drammatiche ore: i carabinieri della Compagnia di Bono interrogheranno ancora una volta i quattro amici del ferito che si trovavano in auto con lui.

Dopo il giro a folle velocità per le strade di Bono e lo schianto contro il muro per cause ancora da accertare, i quattro – illesi – sono scappati abbandonando l’amico esanime in macchina. Per questo si configura il reato di omissione di soccorso.

Rischia l’incriminazione più pesante il quindicenne che era alla guida della Volkswagen sottratta di nascosto al padre: dovrà rispondere anche di furto e di guida in stato di ebrezza, essendo risultato positivo all'alcol test. L'inchiesta è coordinata dalla Procura dei minorenni di Sassari, alla quale i carabinieri hanno inoltrato una dettagliata ricostruzione dei fatti.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata