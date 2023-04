Da oggi i vari comitati di San Giorgio di Bonnanaro che si succederanno avranno un posto dove riunirsi. È stata inaugurata ieri la sede che è ospitata nel caseggiato dell'ex comune, dove si trovano anche la biblioteca comunale e la Pro loco.

Ad inaugurarla è stata il comitato 2023, come primo atto dei festeggiamenti in onore del patrono, iniziati ieri con i cantadores a chiterra, e che proseguiranno alle 18 con i Vespri e la Santa Messa. Alle 22, in piazza Cavour, lo spettacolo di Giuseppe Masia. Domani gli appuntamenti clou saranno la processione e lo spettacolo A Ballare, mentre lunedì sarà la volta del concerto dei Nomadi.

Al suo interno anche la raffigurazione dell'antico parato di San Giorgio.

