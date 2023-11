Tira aria di Natale a Bonnanaro. Il comitato di San Giorgio 2024 ha organizzato per sabato 9 dicembre, a partire dalle 18, i "Mercatini di Natale" che si svilupperanno tra vicolo e via Musio, via e piazza Fontana. Saranno presenti stand di artigianato-oggettistica, cibi e bevande. Animeranno la serata il coro "Boghes de Cheremule", le launeddas di Franco Melis e Sebastiano Soggiu. Seguirà Dj set.

Inizia a prendere corpo il programma degli avvenimenti natalizi anche a Muros. Sabato 2 dicembre, alle 17.30, ci sarà “Cantigos in Carrela”, il tradizionale appuntamento itinerante di cori per le vie di Muros, organizzato dal Coro “Renato Loria”. Con partenza da via 4 novembre, si esibiranno, oltre ai padroni di casa, anche il coro di Florinas, il Cuncordu di Santu Lussurgiu, il coro Logudoro di Usini, il tenore Milia di Orosei, il gruppo Ajò a Ballare di Florinas e il fisarmonicista Rubens Ortu.

Sabato 9 dicembre, ore 16, in Piazza Repubblica, spazio ai Mercatini di Natale e dalle 19 polenta con intrattenimento musicale, organizzati dall’Associazione Pro Loco “Tonino Deriu”. Venerdì 15 dicembre, alle 20.30, ci si sposterà all’auditorium “Renato Loria” per la commedia della Compagnia “I Barbarici Ridicoli” sempre a cura dell’Associazione Pro Loco “Tonino Deriu”.

A Chiaramonti l'Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Luigi Pinna ha organizzato "Presepi dei Rioni" con l'intento di far riscoprire ai giovani la tradizione del presepe e valorizzare il patrimonio culturale del territorio.

«Ogni rione è invitato a realizzare un presepe, in una zona di particolare rilievo in modo che sia facilmente visibile ai passanti, dando libero sfogo alla fantasia e all'originalità», fanno sapere gli amministratori che invitano anche ad addobbare finestre e balconi. I presepi dovranno essere ultimati entro venerdì 8 dicembre.

