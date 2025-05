Il Comune di Bonnanaro ha aderito al progetto Sport di Tutti – Parchi, ideato da Sport e Salute Spa, la società dello Stato per la promozione dello sport e dei sani stili di vita, e promosso assieme ad Anci-Associazione nazionale comuni italiani).

Lo spazio del parco, che verrà inaugurato sabato 31 maggio, si trova a ridosso del campo sportivo comunale di via Milano, in un'area verde ricavata appositamente per far confluire le attività sportive all'aperto in un unico luogo.

L'amministrazione comunale ha posto particolare attenzione all'accessibilità e visibilità della nuova area sportiva, così che le attrezzature installate permetteranno di praticare sport all'aperto.

Per il parco è stato scelto il modello progettuale “Large" composto da nove attrezzi: step (40 cm); step (60 cm); bici per braccia (handbike); city bike; pressa gambe e pull up; spalliera; panca per tricipidi; barre push up; combi 4 e custom.

L’iniziativa, inizialmente prevista ad inizio mese, è stata posticipata di qualche giorno per esigenze di allestimento dell'area e sarà presentata ufficialmente il giorno 31 maggio dalle ore 11 presso il campo sportivo comunale. Dopo il taglio del nastro, ci sarà l’attività dimostrativa del Qr Code e attività pratiche con i ragazzi delle scuole.

