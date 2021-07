È già da molti anni, ormai, che la chiesa di Santa Barbara, a pochi chilometri di distanza da Bonnanaro, è inagibile a causa di alcuni cedimenti strutturali. Ma presto potrebbe rivedere la luce grazie a una serie di interventi di consolidamento.

Ciò che non è mai cessata, però, è la festa, che ogni anno, a parte il 2020 che non si è celebrata per via della pandemia da coronavirus, allieta l’estate bonnanarese. Fino a una decina di anni fa, i festeggiamenti venivano svolti poco prima di ferragosto, ma ora il tutto è stato spostato a fine luglio.

Il comitato è composto solo ed esclusivamente da giovani che, nel pieno rispetto delle norme contro la diffusione del coronavirus, hanno deciso di organizzare alcuni avvenimenti.

Mercoledì 28 luglio alle 19 si terrà la tradizionale processione delle macchine che accompagneranno la statua della Santa dal piazzale dell’edificio campestre sino a Piazza Cavour, dove saranno benedette, e poi nella Chiesa parrocchiale di San Giorgio Martire.

Venerdì 30 luglio alle 21.30, sempre piazza Cavour ospiterà l’esibizione di Enzo Mugoni. Sabato 31 luglio alle 18, saranno celebrati i Vespri solenni e la Santa Messa, mentre alle 22 si ritorna in piazza Cavour per il concerto della Matrioska band.

Domenica 1 agosto alle 18 si terrà la processione per le vie del paese. La serata finale della festa sarà in piazza Cavour, alle 22, con Cantigos e Ballos.

