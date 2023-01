Il comune di Bonnanaro amministrato dal sindaco Giovanni Carta si muove per ricostituire la Pro loco.

A questo proposito è stata convocata un'assemblea pubblica che si terrà il 19 gennaio, presso il centro sociale, alle 19.

"La Pro Loco è un'associazione senza scopo di lucro formata da volontari che si impegnano per promuovere il paese, per la scoperta e la tutela delle tradizioni locali, per valorizzare i prodotti e le bellezze del territorio, per organizzare manifestazioni in ambito turistico, culturale, storico, ambientale, folcloristico e gastronomico. È un punto di riferimento sia per gli abitanti sia per i visitatori del nostro paese - sottolineano gli amministratori -. Chiediamo la partecipazione attiva di tutti. Invitiamo i cittadini, le associazioni locali, i soci e i rappresentanti uscenti della Pro Loco a partecipare all'assemblea pubblica al fine di valutare insieme la possibilità di una ricostituzione dell'associazione".

"In assenza si perderebbero tutte le risorse destinate al nostro territorio e pertanto la possibilità di garantirne la promozione nei vari ambiti", concludono gli amministratori.

