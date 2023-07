Con un'ordinanza firmata dal sindaco Giovanni Carta, il comune di Bonnanaro ha deciso di ripristinare, sebbene in maniera provvisoria, l'accesso alla Zona Industriale Pip attraverso il riempimento della trincea con la messa in opera di un attraversamento per sopperire ad eventuali necessità di deflusso delle acque.

La chiusura era stata decisa dopo l'alluvione avvenuta tra il 28 e il 30 maggio scorsi che aveva causato l'allagamento della zona, con numerosi danni alle campagne, al centro abitato, dove si sono verificati allagamenti di case, e alle aziende agricole.

«L’apertura della trincea di scavo - si legge nell'ordinanza - ha provocato la chiusura dell’accesso alla Zona Industriale per autocarri e di autoarticolati e da questo ha ostacolato e ostacola l’attività delle aziende insediate e di quelle che si stanno insediando a seguito dell’assegnazione dei lotti». Infine «la viabilità alternativa realizzata non è più sufficiente per le esigenze della zona industriale e per le attività insediate all’interno in quanto non consente il passaggio degli autocarri e dei mezzi industriali delle aziende».

