Il quarantenne Federico Zonca è stato eletto presidente della sezione Coldiretti di Bonnanaro. La nomina è avvenuta nel corso di un incontro nei locali dell'ex municipio. Produttore di vino e di ciliegie, Zonca si avvicina al mondo agricolo grazie al padre Antonio Maria, anche lui rinomato produttore di vini locale.

«Sono veramente contento di essere presidente della sezione Coldiretti di Bonnanaro, e soprattutto di far parte della Coldiretti perché è una grande associazione ed è molto legata e diffusa nel territorio, che aiuta a promuovere i nostri prodotti, facendo un grande lavoro. Sotto di sé riunisce tantissimi soci e mi auguro che anche qui a Bonnanaro, un paesino che si sta purtroppo spopolando, entri a farne parte anche qualche giovane che voglia avvicinarsi all'agricoltura. Parlare di futuro agricolo è molto difficile nei nostri paesi, ormai c'è un'agricoltura di sopravvivenza: le aziende sono molto piccole e l'allevamento è la realtà con più lavoratori, con le aziende un po’ più strutturate».

Il paese del Meilogu ha una buona tradizione sia in campo vinicolo che agricolo, senza trascurare il mondo agropastorale, ma, come in tanti paesi, non sono molti i giovani che decidono di intraprendere questa strada. Per questo Zonca lancia l'allarme e un appello: «C'è il rischio che non ci sia un ricambio generazionale. Secondo me la politica, sia a livello comunale, regionale e nazionale, dovrà fare molto per cercare di tenere dei giovani occupati in agricoltura, che non è solo produrre, ma anche preservare il territorio. Se in futuro mancheranno le aziende agricole, logicamente tutti quei territori saranno abbandonati. Speriamo che anche nei nostri paesi si riesca a sviluppare meglio il settore, abbiamo bisogno di tanto aiuto e di una programmazione regionale lungimirante, che manca da decenni».

