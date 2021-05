Non è tardato ad arrivare il sostituito del dottor Massimo D'Agostino come medico di base di Bonnanaro, Borutta e Bonorva. Si tratta della Dottoressa Federica Tola.

Gli orari degli ambulatori saranno il lunedì dalle 9.30 alle 11, il mercoledì dalle 9.30 alle 12.30 e il venerdì dalle 15 alle 16.30 presso l'ambulatorio di Bonnanaro; il lunedì dalle 11.30 alle 13.00 e il venerdì dalle 10 alle 13 in quello di Borutta; il martedì e il giovedì dalle 9.30 alle 11.30 in quello di Bonorva.

Il dottor D'Agostino, anche primo cittadino di Bonorva, aveva annunciato l'addio al ruolo di medico di base qualche giorno fa: “I miei vecchietti e la funzione di Sindaco, foss'anche solo per questi ultimi mesi di mandato, richiedono la mia massima attenzione e concentrazione, soprattutto in questo momento così difficile per la mia comunità”.

“Ho inoltre bisogno – ha aggiunto – di dedicare maggiore spazio anche alla mia vita privata. Alla fine, il tempo passa e non siamo fatti di ferro. Bisogna avere la possibilità di fermarsi, anche solo per un attimo e, magari, dedicare del tempo a se stessi e alle proprie passioni. Forse con qualche soldo in meno ma, sicuramente, anche con meno stress e più felicità”.

Nessun disagio, quindi, per i pazienti residenti nei tre paesi del Meilogu.

