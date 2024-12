La messa solenne nella chiesa di San Giorgio sabato sera alle 18, ha lasciato spazio al concerto dell’artista algherese Mauro Uselli che a Bonnannaro ha trovato casa, in uno spazio dove la comunità si ritrova, nel segno della pace.

Un nutrito pubblico ha preso parte sia alla messa che al concerto prenatalizio del maestro. Le note del flauto, la magia stilistica, i virtuosismi che ormai disegnano l’estro di Uselli, hanno toccato il cuore dei fedeli. Un’ora di armonia e pace in cui il musicista ha presentato un raga della tradizione indiana di carattere psicologico e mistico, invitando il pubblico a seguire le corde dell’anima, identificandosi in un momento di pura meditazione e relax totale.

Nel programma concertistico, il musicista ha fuso tutto ciò che lo caratterizza da sempre, ciò per cui è stato premiato più volte in giro per l'Europa, estro , fantasia e improvvisazione. Sul finale prima del sonoro applauso, il musicista ha offerto il brano “Astro del ciel” in chiave stilizzata, virtuosa, ma anche ostinata, ipnotizzando, nel vero senso della parola, tutti i presenti, raccogliendo applausi e consensi.

Il sound del flauto di Mauro Uselli verrà utilizzato in occasione del presepio vivente che verrà allestito nei prossimi giorni nella chiesa. I concerti di Uselli continuano in tour nell’isola per fermarsi nei giorni sotto Natale nella sua città d’origine ad Alghero. Il 22 dicembre alle 12 00 al Quarter Hall, la nuova location del Quarter, nel centro storico della città vecchia, Uselli suonerà in duo il suo grande amico e professionista Giangiacomo Carta. Il live fa parte del vasto cartellone del Cap d’Any all’Alguer.

