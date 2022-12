Bonnanaro, centro del Meilogu di circa 950 abitanti, ha una forte tradizione equestre. Una passione, quella per il cavallo, che si perde nella notte dei tempi, tanto che esistono anche vecchie fotografie paesane dove, in modo particolare nella festa patronale di San Giorgio, la processione viene sempre accompagnata dai cavalieri.

Esiste anche un maneggio, "Sardo Cheyenne", gestito da Angelo Masia con il supporto delle figlie Maria Paola e Raffaela, tra i più rinomati in Sardegna.

Ed è proprio con il cavallo, e l'immancabile calesse in sostituzione della slitta, che Babbo Natale ha deciso di fare visita alla locale scuola dell'infanzia, gestita dalla cooperativa sociale "Padre Vico di Cargeghe". Una visita per i doni e per portare gli auguri di buon Natale ai piccoli bambini che frequentano l'Istituto.

Intanto, sempre in clima natalizio, l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovanni Carta ha voluto fare gli auguri ai cittadini: «Alla fine di ogni anno si fa un bilancio delle cose che sono successe, non tutte sono state positive, ma tutte ci hanno insegnato qualcosa per andare avanti al prossimo anno, che speriamo e vogliamo che sia migliore di quello passato».

Intanto gli appuntamenti proseguono oggi, dalle 17, con la consegna dei regali nelle case dei bambini, mentre il 26 dicembre, a partire dalle 18, sarà la volta del Presepe vivente. Il 6 gennaio, al centro sociale, arriva la Befana.

