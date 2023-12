Bonnanaro piange Tonino Marras. L'ex sindaco del piccolo centro del Meilogu è scomparso oggi all'età di 76 anni.

Nato il 4 maggio del 1947, ha occupato lo scranno più ambito per una legislatura, dal 2015 al 2020, vincendo le elezioni a capo della lista "Bonnanaro Insieme".

Grande appassionato di cultura e di archeologia della Sardegna, nella sua vita ha ricoperto l'incarico di insegnante delle scuole secondarie di primo grado per concludere la sua carriera scolastica come preside.

Ultimamente era impegnato in un comitato contro le pale eoliche nel territorio del Meilogu. Aveva anche curato anche il libro su Bonnanaro per la collana sui comuni della Sardegna per la Carlo Delfino.

