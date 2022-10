Lavori di messa in sicurezza operativa delle acque di falda del depuratore consortile di Porto Torres. Il Consorzio industriale provinciale di Sassari ha pubblicato la gara d’appalto per la realizzazione e la gestione funzionale al trattamento, rilevamento e controllo acque, comprese le opere di scavo e le vasche di tenuta, oltre ai punti di campionamento soil gas e sistemi di controllo.

Il depuratore consortile, realizzato nei primi anni ‘80 con risorse della Cassa per il Mezzogiorno per trattare i reflui provenienti dagli stabilimenti produttivi del Petrolchimico, ora tratta le acque reflue degli impianti Eni, delle aziende presenti nell’area industriale e, in seguito alla realizzazione del collettamento negli anni ’90, depura anche le acque reflue provenienti dal centro abitato di Porto Torres.

Il nuovo appalto, di circa 368mila euro, ha una durata di un anno, periodo durante il quale dovrà essere garantito l’avviamento e la messa in esercizio dell’impianto, comprensivo delle analisi di controllo e la gestione annuale successiva alla messa in regime del sistema.

La scadenza del bando di gara è stata fissata per il 10 ottobre prossimo.

Le attività rientrano nella convenzione per la caratterizzazione e la bonifica delle aree pubbliche dell’agglomerato industriale del Comune turritano.

