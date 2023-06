Protezione civile di Olmedo e di Uri al lavoro, insieme ai barracelli, per cercare di aiutare i residenti delle campagne con le case allagate in seguito alla “bomba d’acqua” che si è abbattuta sul paese.

Si è temuto per gli animali della fattoria didattica Rifugio Domo Mea, in un terreno dove passa il canalone di scolo delle acque piovane che, purtroppo, non ha retto alla furia della pioggia ed è straripato allagando il casale e la zona circostante. Mezz’ora prima che si scatenasse il nubifragio c’erano dei bimbi in visita.

La titolare del Rifugio aveva lanciato una richiesta di soccorso sui social, inviando le immagini del disastro.

Le squadre di volontari hanno lavorato con le idrovore e sono riuscite a evitare il peggio. Il sindaco Toni Faedda ha voluto ringraziare tutti coloro che si sono rimboccati le maniche.

