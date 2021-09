Un esperimento non riuscito, l’isola pedonale, che ha diviso in diversi tronconi l’opinione pubblica cittadina ed è stata bocciata dai commercianti.

Dopo oltre un mese di polemiche l’amministrazione comunale di Porto Torres ha deciso di revocare, con un mese d'anticipo rispetto al termine fissato, l'ordinanza che chiude al traffico nelle serate del fine settimana una parte del corso Vittorio Emanuele e di via Libio.

Il provvedimento aveva creato non pochi problemi al traffico veicolare nelle strade interne del centro storico. La decisione di chiudere la via principale, presa all’inizio dell’estate, aveva inasprito gli animi di quei commercianti che lamentavano forti ricadute economiche.

"Come avevamo dichiarato all'inizio dell'estate - spiega il sindaco Massimo Mulas - si è trattato di una sperimentazione: stiamo ragionando su un piano complessivo di riordino della viabilità cittadina e abbiamo assunto informazioni utili da questa esperienza. Ci è sembrato che fosse arrivato il momento giusto per ripristinare la viabilità originale. Nel corso dell'anno valuteremo i provvedimenti complessivi da prendere la prossima estate".

La scadenza dell’isola pedonale, prevista per la fine di ottobre, è stata anticipata in quanto nel prossimo mese nel centro non sono previsti eventi all'aperto e i flussi turistici sono diminuiti.

