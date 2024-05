Nei Giardini Pubblici e al Padiglione Tavolara di Sassari hanno risuonato per tre giorni l'allegria di bambine e bambini. Piena soddisfazione de Il Colombre e delle altre associazioni ed enti che hanno curato la quinta edizione del Bardunfula Fe’, il Festival letterario e culturale internazionale del Nord Sardegna dedicato a bambini e bambine e ragazze e ragazzi.

Oltre 6mila presenze nei tre giorni, ma soprattutto tanto entusiasmo alle attività: non solo presentazioni di libri, ma anche spettacoli, gli immancabili laboratori artigianali BardunfuLab (graditissimi quelli per preparare la pasta e lavorare la lana), oltre a letture, giochi per tutti e performance artistiche. Il tema del 2024 è “... oltre il ticchettio dell’orologio”, ovvero il tempo, per riflettere su di esso e sulla sua qualità, nel nostro mondo occidentale e contemporaneo così frenetico.

Il Festival prevede altri appuntamenti per tutto l’anno, fino a dicembre. È infatti confermata la natura girovaga del Fe’, con tappe, oltre a Sassari, ad Alghero, Porto Torres, Olbia, Asinara, Orani, Tempio, Bonorva, Nuoro, Irgoli, Loculi, Onifai e Villaspeciosa.

