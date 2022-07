A Benetutti, nel centro di aggregazione sociale di via Marconi, venerdì 15 luglio a partire dalle 16 si svolgeranno, organizzate dall'Amministrazione comunale, una serie di iniziative incentrate sulla valorizzazione dell'Arvisionadu, una varietà di vino che caratterizza il Goceano, ma che non è stata ancora sufficientemente valorizzata.

L’evento inoltre sarà occasione di dibattito e di degustazione di vini che coinvolgerà enologi, tecnici del settore, sommelier e docenti universitari. Si terrà anche una tavola rotonda, alla quale parteciperanno amministratori regionali e locali. Tema le problematiche, esigenze e opportunità che questa varietà di vino può offrire al territorio.

L'Arvisionadu è un vitigno a bacca bianca, coltivato da sempre nel Goceano, dal quale si ottengono due pregiate qualità di vino bianco. La prima è il "secco da pasto”, con caratteri di freschezza, mineralità e sapidità che lo rendono unico nel suo genere, adatto ai piatti di pesce e a tutti i formaggi. La seconda è il "Flor", ottenuto mediante maturazione in botte, con lo stesso procedimento della Vernaccia di Oristano e della Malvasia di Bosa. Il Flor è un nettare da dessert, che si abbina perfettamente ai dolci tipici sardi e in particolare ai "papassini" neri di Benetutti.

"Teniamo molto a questa iniziativa - afferma l'assessore all'Agricoltura di Benetutti Daniele Manca -. L'Arvisionadu è un prodotto di eccellenza di tutto il Goceano e meriterebbe maggiore fama e commercializzazione, soprattutto su vasta scala. Dovremmo perciò mettere in campo idee e progetti che vadano in questo senso, per valorizzare una risorsa che potrebbe incentivare l'economia del territorio e renderlo famoso a livello nazionale e internazionale".



