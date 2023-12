Ci sono buone notizie per l'amministrazione comunale di Benetutti guidata dal sindaco Daniele Arca: attraverso la Legge Regionale di Variazione al Bilancio 2023-2025, il comune del Goceano si è visto finanziare tre importanti progetti per un totale di un milione 500mila euro.

Un milione di euro servirà per la circonvallazione Benetutti-Nule che consentirà il rifacimento del tracciato stradale e la messa in sicurezza dello svincolo. Gli altri due progetti riguardano la messa in sicurezza di diverse strade rurali per un importo complessivo di 300mila euro e la messa in sicurezza dell’ingresso da Via Nuoro per ulteriori 200mila euro

«Per noi amministratori è un grande risultato che mette in evidenza l'impegno continuo nei confronti della nostra comunità - spiegano gli amministratori -. Un sentito ringraziamento al Presidente, alla Giunta e all’intero Consiglio Regionale per la sensibilità dimostrata nei confronti della nostra amministrazione».

