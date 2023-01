Sono stati un successo le letture e i laboratori creativi natalizi promossi dalla biblioteca di Benetutti in collaborazione con l'Amministrazione Comunale.

«Seguendo - spiegano dalla biblioteca - ognuno la propria ispirazione, hanno così preso forma Babbo Natale, gli elfi e le renne, per poi concludere con la calza della Befana, pronta per essere riempita con cioccolati e caramelle nella notte tra il 5 e 6 gennaio».

Molto apprezzata è stata anche la riproposizione del Piccolo Principe di Antoine de Saint-Exupéry.

Questo il racconto: «La Regina autoritaria, dapprima risentita ma poi curiosa degli sbadigli del Piccolo Principe, stanco dal suo faticoso viaggio. Il Vanitoso, ben contento di aver trovato un nuovo ammiratore. La donna d'affari alle prese con i suoi lunghi calcoli. Il Geografo intento nei suoi studi, che consiglia al Piccolo Principe di visitare la Terra. Le simpatiche Montagne e il loro eco-eco-eco.Le timide Rose, tanto simili alla sua Rosa del suo piccolo pianeta, di cui amorevolmente si prende cura».

«Ringraziamo Chiara Murru per averne rivisitato la storia e aver saputo coinvolgere i bambini e gli adulti», concludono i bibliotecari.

