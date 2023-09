Ci sono buone notizie per l'amministrazione comunale di Benetutti guidata dal sindaco Daniele Arca. La Regione Sardegna ha pubblicato, infatti, la graduatoria sulla manutenzione straordinaria e la riqualificazione delle Chiese e, tra queste, c'è quella di Sant'Elena Imperatrice.

«Continua con piacere la collaborazione con la Parrocchia - fa sapere il comune -. Dopo l’approvazione dei 150mila euro per la ristrutturazione della Chiesa campestre della Beata Vergine di Boloe, disponibili altri 100mila euro, di cui 70mila dalla Regione Sardegna e 30mila da fondi comunali. Gli interventi riguarderanno il ripristino delle due facciate principali, la manutenzione del manto di copertura e la prima predisposizione per l’impianto di riscaldamento e raffrescamento. Un ringraziamento va all’Ufficio Tecnico e all’architetto Antonio Dejua, per la progettazione interna realizzata a costo zero>>.

Il comune ha anche reso noto di aver ricevuto la comunicazione ufficiale, da parte della società che gestisce le serre fotovoltaiche, che è in arrivo il pagamento di 180mila euro, in un'unica soluzione, per i canoni dovuti dal 2016 al 2022, con l’impegno di pagare regolarmente i 30mila euro annui dovuti come da contratto.

Sempre in questa settimana è stato accolto positivamente dalla Regione Sardegna un progetto del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza presentato con i Comuni di Nule, Bultei e Anela con Comune capofila Benetutti. Il finanziamento, completamente a fondo perduto, riguarda la costituzione di una “Rete di servizi di facilitazione digitale”. «Lo scopo del progetto - concludono gli amministratori - è quello di aprire degli sportelli, con la presenza di personale specialistico, in modo tale da aiutare i cittadini sull’attivazione dei vari servizi digitali e per il loro corretto utilizzo». In corso anche le procedure per l’affidamento della casa di Riposo e i bandi degli alloggi comunali e degli immobili di proprietà Area.

