Ieri sera si è insediato ufficialmente il Consiglio comunale di Benetutti, centro del Goceano. Il neo sindaco Daniele Arca ( già primo cittadino negli anni 90) ha presentato la Giunta.

Cristian Roccu è stato nominato vicesindaco, con delega alla Programmazione, Personale e Turismo. Daniele Manca si occuperà di Agricoltura e Azienda elettrica. A Maria Elena Cocco i Servizi sociali. Mentre le deleghe di Sanità ed Integrazione sono state affidate a Laura Sanna. Il sindaco Daniele Arca terrà per sé Bilancio e Lavori Pubblici. Tutti i nominati erano candidati nella lista civica che ha vinto le ultime elezioni amministrative. Inoltre ad ogni consigliere di maggioranza ( otto in tutto) è stata attribuita una delega specifica."Ci attende un lavoro molto impegnativo, ma abbiamo una squadra che potrà dare molte risposte ai cittadini.- commenta il sindaco di Benetutti Daniele Arca - Per il momento le priorità sono rappresentate dall'apertura della casa di riposo per anziani e dalla ristrutturazione dell'Azienda elettrica".

© Riproduzione riservata