Aumentano i comuni Covid free nel Sassarese.

Benetutti, centro del Goceano di poco più di 1.700 abitanti, torna a zero positivi. Sono stati dichiarati guariti gli ultimi sei cittadini che ancora avevano l’infezione in corso.

“Sono molto contento – ha dichiarato il sindaco, Enzo Cosseddu -. Ringrazio i miei cittadini che hanno rispettato scrupolosamente le regole. Ora è importante proseguire nella campagna di vaccinazione. Nonostante siamo tornati zero casi, però, chiedo che si continuino a seguire le norme vigenti e a tenere alto il livello di attenzione”.

Ed è Covid-free anche Bono, dove sono stati dichiarati guariti gli ultimi due cittadini ancora positivi al coronavirus. L'altra buona notizia è che non ci sono persone in quarantena. "Sono molto felice - ha dichiarato il sindaco, Elio Mulas -. Ringrazio tutti i cittadini che hanno rispettato le regole e tutti coloro che in questi mesi di difficoltà ci sono stati vicino. Spero sia un segnale di ripresa per tutta la comunità. Nonostante ciò, è importante tenere alta la guardia e rispettare le regole".

Nei mesi scorsi il paese del Goceano è stato due volte in zona rossa e i contagi hanno anche raggiunto quota 300.

Negli altri comuni: salgono da due a tre i casi di positività al coronavirus a Castelsardo, mentre nessun cittadino è in quarantena. Situazione stazionaria a Ossi, paese del Coros, dove resta un solo cittadino che lotta contro il virus e un altro in quarantena. Restano tre i positivi a Borutta. Salgono invece da sette a dodici i casi di coronavirus a Berchidda.

© Riproduzione riservata