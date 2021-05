A Benetutti sono già a buon punto i lavori di messa in sicurezza di alcune strade comunali, sia nell'agro che nelle periferie. Per realizzare le opere è stato necessario un finanziamento regionale di 125mila euro.

Finalmente per i residenti delle vie interessate diminuiranno i disagi, specie d'inverno, quando le carreggiate diventavano acquitrini fangosi. "Un altro compito dell'Amministrazione sarà intitolare alcune di queste strade, ancora senza nome - spiega il sindaco di Benetutti Enzo Cosseddu - Su questo tema è nostra intenzione chiedere il parere dei residenti e di tutti coloro che avranno validi suggerimenti sul tema. La Regione inoltre finanzierà a breve un intervento per la ristrutturazione delle strade del centro storico, per una cifra di circa 1 milione di euro. Anche questo importante finanziamento - conclude il primo cittadino - contribuirà ad un abbellimento complessivo di una zona di Benetutti di grande interesse storico e paesaggistico".

Nella foto i lavori in corso a Benetutti (foto Tellini)

Argentino Tellini

