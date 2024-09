Diverse le segnalazioni di disturbo subite dai residenti del centro storico recapitate allo Sportello di Conciliazione del Rumore di Alghero, gestito dai volontari del Comitato 45 decibel. Qui i cittadini sono stati aiutati a compilare la modulistica da presentare alle autorità di controllo. Il servizio, infatti, attivo tutti i lunedì dalle 10 alle 12 nell’ex bar Useri di via Vittorio Emanuele, fornisce informazioni sulle regole per le attività accessorie di somministrazione, come gli intrattenimenti musicali.

«La tipologia di segnalazione più frequente è quella della musica ad alto volume e il karaoke», fanno sapere i volontari.

«Lo Sportello al fine di informare ha predisposto un vademecum sugli orari e, in generale, sulle regole della musica e dei piccoli intrattenimenti accessori alla attività principale di somministrazione di bar e ristoranti. Va subito chiarito che il karaoke non è consentito all’aperto; mentre per i piccoli intrattenimenti musicali, sono necessarie specifiche autorizzazioni e certificazioni di impatto acustico».





© Riproduzione riservata