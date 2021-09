Cinque maxi discariche abusive e due sanzioni contestate di oltre mille euro, quasi tremila ore di attività con perlustrazioni diurne e serali, quattro operazioni in supporto agli enti, oltre 20 interventi in materia ambientale e 5 per gli incendi. È un primo bilancio dell’attività degli uomini della compagnia barracellare di Porto Torres, guidata dal neo comandante Gavino Cuccu, la cui nomina è stata di recente ratificata dal consiglio comunale.

Autorizzati a sanzionare in caso di reati ambientali, sulla caccia, prevenzione incendi e ordinanze regionali e comunali, le divise verdi, in tutto 13 barracelli impegnati a turno a vigilare l’intero territorio a supporto della polizia municipale, hanno individuato cinque enormi discariche concentrate nella periferia, formate da detriti derivanti da lavori edili e fili elettrici raccolti all’interno di sacchi neri e abbandonati in aree boschive e sulla strada provinciale 81 in direzione della pineta di Platamona. Rifiuti speciali che, secondo le prime indagini svolte da Polizia locale e barracelli, sarebbero stati scaricati a più riprese da una stessa azienda con un furgone bianco.

I sacchi di rifiuti verranno rimossi da una ditta incaricata dal Comune e in seguito smaltiti. Due le multe per ora emesse, dopo aver individuati i colpevoli. La squadra in azione presta servizio anche nelle scuole, con la presenza del nonno vigile, in concomitanza con l’ingresso e l’uscita degli alunni presso la scuola materna in via Balai e l’istituto Bellieni e collabora, oltre che con la polizia comunale, con la Forestale e l’Arma.

