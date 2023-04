È di quasi 84mila euro la somma che l’amministrazione comunale di Banari utilizzerà per la sistemazione de “Sa Caminera”. La Giunta comunale guidata dal sindaco Francesco Basciu ha, infatti, approvato lo studio di fattibilità tecnico ed economica dei lavori denominati “Interventi per la messa in sicurezza dell’area retrostante la Biblioteca Comunale dedicata al poeta improvvisatore locale, Barore Sassu”.

«Il muro in pietrame trachitico di spessore 50-60 centimetri – si legge nella relazione – in concomitanza con le numerose e copiose precipitazioni meteoriche di questa stagione invernale, ha improvvisamente collassato trascinandosi tutto il terrapieno in materiale terroso che sosteneva. Più precisamente il cedimento ha interessato un tratto del muro riversando terra, pietrame e detriti all’interno del cortile posteriore della Biblioteca; tale cedimento ha anche interessato l’angolo della parte anteriore di un’abitazione adiacente, anch’essa realizzata in pietra locale, per altro disabitata da lungo tempo ed in pessimo stato di conservazione».

Gli interventi riguarderanno la demolizione del tratto di muro pericolante non ancora crollato, la rimozione dei detriti, la realizzazione di un nuovo muro in cemento armato e di un drenaggio a monte del muro che sarà rivestito con pietrame trachitico locale.

