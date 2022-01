Da oggi farsi un selfie con lo sfondo dell’isola Foradada sarà più semplice e sicuro. L’affaccio a mare sulla falesia da cui si ammira lo spettacolare isolotto è stato protetto da una balaustra impedendo così ai più temerari di sporgersi sulla roccia calcarea con il rischio di scivolare giù.

Il Parco di Porto Conte ha fatto installare anche una pedana che conduce a un suggestivo balcone sul mare protetto da robuste ringhiere.

L'intervento del Parco rientra nell’ambito del progetto di messa in sicurezza dei sentieri naturalistici del geosito di Capo Caccia finanziato dall’Assessorato regionale al lavoro per il tramite dell’ASPAL.

"Abbiamo trovato una soluzione ad un problema che si trascinava da tempo – commenta il direttore del Parco, Mariano Mariani - sia sotto il profilo dell’accesso in sicurezza, che di accessibilità a tutti. È stata studiata e realizzata una pedana assolutamente di ridotto impatto, amovibile, semplicemente appoggiata e zavorrata senza alcuna alterazione dei luoghi al solo scopo di governare gli accessi in sicurezza dando la possibilità a tutti di ammirare il paesaggio; in questo modo la fruizione del sito sarà anche più attenta a non arrecare disturbo alle specie e a tutelare gli habitat”.

