Sabato 9 novembre, alle 10, presso la sede di Forza Italia, in via Vittorio Veneto n. 16, si terrà la presentazione dell’iniziativa “Azzurro Donna Alghero”, un movimento strutturato all'interno di Forza Italia, «unico partito che ha un settore organizzato, gestito e dedicato esclusivamente alle donne, e opera al suo interno con impegno nell’azione politica al fine di far riconoscere la “donna – soggetto politico”, il proprio diritto all’autodeterminazione ed alla realizzazione personale, valorizzandolo per la sua diversità, cultura, professionalità e competenze», si legge in una nota.

«Forza Italia – Azzurro Donna mette al centro delle proprie idee e del proprio impegno l’individuo, senza distinzione di genere, con una particolare attenzione alle elettrici moderate. La sua azione si indirizza in primo luogo verso la politica, che deve essere praticata con la passione, le competenze ed il rigore morale delle donne», prosegue il documento. «E anche alla nostra Comunità, che dovrà trasformare in un diritto concreto il ruolo sociale della donna, motore di crescita nel mondo del lavoro, dell’economia, della famiglia, della scuola, del welfare, della sanità. Ma anche alle donne stesse, che devono lavorare in squadra per superare la difficoltà di “darsi valore e riconoscimento”», chiude la nota.

