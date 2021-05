“Riteniamo si tratti di un atto incivile che merita solo riprovazione”. Non usa mezzi termini l’amministrazione comunale di Ossi che è venuta a conoscenza dell’avvelenamento di alcuni cani nel rione di Litterai.

Il comune chiede ai genitori di vigilare sui bambini affinché non raccolgano e ingeriscano materiali sospetti ed eventualmente di segnalarli alle forze dell’ordine, ai proprietari dei cani di tenere i loro animali al guinzaglio e con la museruola.

“Ad ogni modo, nella speranza che si sia trattato di un mero atto involontario – sottolineano ancora dal comune –, si informano quanti avessero inavvertitamente sparso sostanze velenose in modalità non corrette, creando una situazione di pericolo anche per l’incolumità pubblica, che di tale episodio verrà data notizia alla Procura della Repubblica di Sassari in quanto trattasi di reato penale. Invitiamo i cittadini amanti degli animali ad adottare i cani presenti nel canile municipale e soprattutto invitiamo tutti i possessori di animali a non abbandonarli, specialmente nei prossimi mesi estivi”.

