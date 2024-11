Salta la corsa sulla linea Porto Torres-Genova. La distanza tra i due porti, da qualche tempo, sembra essere diventata insormontabile. La nave Moby Wonder è rimasta bloccata nello scalo marittimo turritano per problemi di avaria al motore. Ieri sera, lunedì 25 novembre, la doccia fredda per passeggeri e autotrasportatori riprotetti sulla traghetto Moby Legacy in partenza da Olbia ma diretto a Livorno.

«Ci hanno fatto imbarcare e solo due ore dopo, alle 22,50, il comandante ha annunciato che c’era un problema tecnico di sicurezza della navigazione, quindi la nave non sarebbe partita», lamentano i camionisti.

Significa che dovranno macinare più chilometri via terra, per raggiungere Olbia e poi nel tratto di strada Livorno-Genova, circa 350 chilometri oltre a quelli programmati. Pertanto alcuni hanno scelto di restare a Porto Torres in attesa di imbarcarsi sulla prossima nave, la Moby Tommy, in partenza questa sera, 26 novembre, in direzione per lo scalo ligure.

I nove passeggeri senza mezzi al seguito hanno raggiunto Olbia a bordo di un pullman sostitutivo messo a disposizione della compagnia Tirrenia –Moby. Il bus verrà assicurato anche nel tratto Livorno-Genova. Intanto nello scalo turritano è approdata la nave Moby Tommy , arrivata questa mattina come da programma e ripartirà stasera. La notte scorsa la compagnia Tirrenia ha assicurato ai passeggeri sia i pasti sia le cabine sul traghetto Moby Wonder, e il pranzo sulla Moby Tommy per coloro che avevano scelto di ripartire da Porto Torres.

