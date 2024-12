Brutto incidente stradale nel pomeriggio intorno alle 15 sulla Sp 10, tra Bono e Bottidda.

Un’auto, per cause che devono ancora essere accertate, è finita ribaltata in mezzo alla carreggiata. I vigili del fuoco di Bono sono intervenuti per estrarre dal mezzo il guidatore, che risulta essere l’unico coinvolto.

L’automobilista è stato affidato alle cure dei soccorritori del 118, che hanno effettuato il trasporto in ambulanza all’ospedale San Francesco di Nuoro per accertamenti.

I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri.

