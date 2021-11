Spaventoso incidente nel primo pomeriggio sulla Strada Statale 672, tra Ploaghe e Tempio.

Per cause da accertare il conducente di un’auto ha perso il controllo, al chilometro 6, in direzione Tempio, e la vettura ha sbandato per poi ribaltarsi.

Sul posto dopo l’allarme è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco di Sassari, assieme al personale del 118 e ai carabinieri.

Il conducente, rimasto ferito, è stato così soccorso e trasportato in ospedale.

Gli uomini del 115 hanno poi provveduto alla messa in sicurezza della carreggiata, mentre i militari si sono occupati dei rilievi di legge.

