Ennesimo incidente stradale a Sorso. Un auto, per cause da precisare, ha perso il controllo e si è ribalta sull'asfalto. È accaduto in mattinata. Leggermente ferito il conducente, che è stato comunque prontamente soccorso.

Si tratta del quarto incidente stradale registrato in pochissimi giorni nel popoloso centro della Romangia. Un fatto molto preoccupante.

© Riproduzione riservata