Il comune di Olmedo, centro dell'entroterra algherese, si muove verso la mobilità sostenibile, elettrica e verde. L'Amministrazione comunale ha vinto un bando regionale (Fondo coesione e sviluppo) che ha permesso l'acquisto di una macchina elettrica, del valore di circa 50mila euro, che servirà per le varie attività di dipendenti e amministratori. La Giunta inoltre ha deciso di installare nella cittadina due colonnine di ricarica per i privati, a prezzi molto vantaggiosi.

"Abbiamo adottato questi atti poiché riteniamo necessario che ogni comune debba muoversi per favorire la circolazione di automezzi meno impattanti dal punto di vista ambientale.- commenta il sindaco di Olmedo Toni Faedda - Siamo convinti che col nostro esempio e con l'installazione delle colonnine di ricarica a basso prezzo anche a Olmedo in diversi prenderanno in considerazione l'ipotesi di acquistare mezzi meno inquinanti. Noi come Amministrazione continueremo ad andare in questa direzione e implementare azioni di questo tipo".

© Riproduzione riservata