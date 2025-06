Va a fuoco un’autovettura in via Carlo Felice a Sassari.

I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 18.30 per l’incendio di una utilitaria che durante la marcia veniva avvolta dalle fiamme all’altezza del vano motore.

La conducente è riuscita a mettersi in salvo, anche perché subito avvertita dagli altri automobilisti. I pompieri hanno spento in breve tempo le fiamme. Sul posto la polizia locale per i rilievi del caso.

Non si segnalano feriti o altri mezzi coinvolti, ma il traffico ha subito chiusure e rallentamenti.

