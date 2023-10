Ritorna l’incubo degli incendi a Porto Torres, lasciando i residenti preoccupati e inquieti per la sicurezza delle proprie vetture e delle abitazioni. Le fiamme, divampate la notte scorsa intorno all’una, hanno distrutto la parte anteriore di un’Audi Rs5, di proprietà di un giovane di 28 anni, autista di una nota azienda di commercio di prodotti ittici locale. La vettura era parcheggiata in via Satta, angolo via Petronia, poco distante dal centro cittadino.

Lo scoppio delle gomme per effetto della combustione ha svegliato i vicini che, accorsi sulla strada, hanno visto l’incendio divorare le ruote anteriori, il motore e il parabrezza della vettura. Il rogo, probabilmente di matrice dolosa, ha danneggiato in maniera importante il mezzo.

L’intervento tempestivo dei vigili del fuoco del distaccamento locale ha limitato i danni, evitando il propagarsi delle fiamme alle auto parcheggiate in prossimità. Il proprietario ha lanciato un accorato appello sui social affinché i possibili testimoni si facciano avanti per aiutare i carabinieri a identificare il colpevole. «Sono disposto ad offrire una ricompensa», è il messaggio del 28enne.

I carabinieri della compagnia locale sono intervenuti successivamente per i rilievi e per raccogliere informazioni. È inutile ribadire l’ovvia necessità di fare luce su questi crimini e individuare i responsabili, per assicurarli alla giustizia e porre fine a questa serie di incendi.

