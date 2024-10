Sistema informatico in tilt nel Comune di Sorso. Un attacco hacker che ha causato il blocco dei servizi digitali al fine di richiedere un riscatto per ripristinarli. Ancora non si conosce se qualcuno ha rivendicato il colpo, ma nel frattempo è stata immediatamente presentata denuncia alla polizia postale.

Di sicuro i disagi hanno impedito anche la convocazione della prossima seduta del consiglio comunale, difficile da programmare per il presidente Francesco Sechi. Il problema è emerso lunedì scorso quando l’attacco informatico interno alla amministrazione pubblica ha cominciato a presentare i problemi di accesso e il blocco totale dei database che gestiscono pratiche edilizie, atti amministrativi, determine e delibere.

I dati sono stati criptati e per decifrarli occorrerà pagare un riscatto per ripristinare il servizio. Questo tipo di malware sono in grado di cittografare tutti i file e i dati presenti sulle macchine colpite e la chiave di decrittazione viene fornita solamente a seguito del pagamento di un ingente riscatto, sempre più spesso in Bitcoin.

