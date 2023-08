Le cover di De Andrè e le musiche dei Dire Straits per un concerto dalle atmosfere uniche, come unico è il paesaggio della baia di Balai di Porto Torres, dove si è tenuto il concerto dei Doc Sound, la band sassarese, conosciuta per le performance e il suono degli strumenti senza alcuna alterazione elettronica.

Il gruppo composto dai chitarristi Mauro Manca (voce), Giuseppe Loriga e Fabrizio Sulliotti ha regalato al pubblico numeroso, seduto nell'antica gradinata un concerto di grande suggestione.

Un prodotto musicale con l'arrangiamento di brani cover e l'ausilio di tre chitarre per un suono a Denominazione di origine controllata. Il concerto di inserisce nell'ambito della XVIII edizione di Musica & Natura organizzata dall'associazione Musicando Insieme a cura del direttore artistico Donatella Parodi. Ventuno concerti nelle più splendide location della città di Porto Torres, un ricco programma di musica classica, jazz e leggera.

© Riproduzione riservata