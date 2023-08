Un cittadino tedesco di origine turca è stato arrestato in Sardegna con l’accusa di aver partecipato a un’associazione terroristica, ipotesi che prevede la pena del carcere per un massimo di 15 anni di reclusione. In particolare, si sarebbe unito nel 2005 all’organizzazione armata PKK/KCK.

Il blitz è scattato ieri da parte della polizia e in particolare della Digos della Questura di Sassari in raccordo con la Direzione Centrale Polizia di Prevenzione – Servizio per il Contrasto dell’Estremismo e del Terrorismo Esterno.

Dalla sera precedente, l’uomo alloggiava in una struttura ricettiva della provincia dove era arrivato, dalla Germania, per un periodo di vacanza.

Grazie al flusso informativo garantito, anche, dalla Direzione Centrale per la Polizia Criminale, è stato rintracciato dagli operatori della Digos. Gli agenti, una volta accertata la sua identità, lo hanno arrestato e condotto alla casa circondariale di Bancali dove si trova a disposizione della Corte di Appello di Cagliari-Sezione Distaccata di Sassari.

È destinatario di un mandato d’arresto provvisorio ai fini estradizionali emesso dalle autorità turche.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata