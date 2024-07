Stato assente e “carenza di risposte immediate” con una banda paramilitare che ha potuto «agire per 40 minuti indisturbata in una porzione rilevante di territorio». È la denuncia dei sindacati di categoria delle guardie giurate della Sardegna che con un comunicato unitario hanno proclamato lo sciopero per mercoledì 3 luglio. Le sigle confederali FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTuCS della Sardegna, (le firme sono dei segretari regionali Nella Milazzo, Giuseppe Atzori e Andrea Lai) parlano di «preoccupante escalation di violenza nel settore, perpetrata ai furgoni blindati e per l’incredibile assalto alla sede della Vedetta 2 Mondialpol di venerdì 28 giugno, ben il terzo, che hanno messo a rischio la vita dei lavoratori impiegati, la sicurezza dei cittadini e delle stesse Forze dell’Ordine». Viene proclamato lo stato di agitazione con una giornata di astensione dal servizio per sciopero del settore trasporto valori e contazione per tutta la giornata del 3 luglio 2024 per tutto il territorio dell’Isola. I sindacati scrivono: «Preoccupa l’assenza di controllo del territorio da parte dello Stato, la carenza di organico delle Forze dell’Ordine, prive di strumenti adeguati a fronteggiare attacchi ormai paramilitari».

«Il dilagare di bande armate – continua il comunicato – che con facilità riescono a compiere rapine di efferata violenza, ha visto in crisi durante gli attacchi, intere zone della Sardegna governate unicamente da queste bande, che hanno potuto agire indisturbate per lunghi lassi di tempo, con piena libertà di movimento, permettendo di portare a termine ogni tipo di rapina. La grande capacità operativa di questi nuclei con notevole forza di fuoco, necessita senza più rinvii da parte delle Stato, l’adozione di misure straordinarie proporzionate al dilagare di questi assalti negli anni palesemente sottovalutati».

«Riteniamo infatti che ai Comitati di Ordine e Sicurezza vada affiancato uno o più tavoli di crisi ad hoc con la partecipazione delle scriventi Federazioni Sindacali Confederali, poiché rappresentano le Guardie Particolari Giurate, oggi soggetti realmente esposti e in grave pericolo», concludono. Nella giornata del 3 luglio sono previsti sit in a Cagliari e Sassari.

© Riproduzione riservata