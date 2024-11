Prosegue l’iter di approvazione del progetto di fattibilità economica per la realizzazione di un sistema finalizzato alla gestione integrata dei rifiuti nell’Isola dell’Asinara.

Nei giorni scorsi si è conclusa positivamente la conferenza di servizi per l’acquisizione dei pareri da parte degli enti coinvolti. In particolare la Soprintendenza dei beni culturali ha espresso parere favorevole per quanto attiene la tutela del paesaggio.

La realizzazione di 3 nuovi impianti di gestione dei rifiuti, ovvero le isole ecologiche interrate situate in aree sottoposte a tutela, è stata ritenuta nel suo complesso compatibile dal punto di vista paesaggistico.

Il piano da 867mila e 691 euro, risorse derivanti dal Fondo per gli investimenti nelle isole, prevede l’individuazione, nell’ambito delle ipotesi tecniche disponibili, di una soluzione che riduca l'impatto dei rifiuti. Per migliorare la raccolta differenziata, in particolare nella stagione di maggior afflusso turistico, si dovrà puntare sull’ottimizzazione dei servizi di raccolta e di separazione dei rifiuti e su strutture fisse di piccole dimensioni e comunque modulari.

Il Comune di Porto Torres è orientato verso isole ecologiche interrate contenente 8 contenitori da 800 litri, strutture collocate su un basamento rotante, in grado di posizionare sotto il torrino, di volta in volta, il contenitore della frazione prescelta. Gli utenti muniti di badge possono selezionare il pulsante corrispondente alla frazione di rifiuto che intende conferire introducendo il rifiuto nella tramoggia. All’interno anche la fase di compattazione per alcune tipologie di indifferenziato, quali plastica, lattine e carta.

