I Comuni del Golfo dell’Asinara e il Parco Nazionale a Barcellona per uno scambio di buone pratiche sul turismo sostenibile. Una missione di lavoro e studio in Catalogna di una delegazione sarda costituita da rappresentanti di parchi, sindaci, pescatori e Flag, volta ad acquisire buone pratiche nell’ambito della gestione della certificazione del turismo sostenibile e della pesca artigianale.

Lo scambio si è svolto nell’ambito del progetto Blue Marine, ideato del parco Nazionale dell’Asinara e finanziato dalla fondazione Blue Marine e dalla Fondazione Capellino. Durante la trasferta, i rappresentanti dei parchi dell’Asinara, i sindaci di Porto Torres, Stintino e Castelsardo, il presidente del Flag Nord Sardegna e i rappresentanti dei pescatori delle marinerie di Porto Torres e Stintino hanno visitato diversi parchi, aree marine protette e marinerie della costa catalana dove è stato possibile toccare con mano la progettazione collegata ad un turismo e ad una pesca sostenibile. La delegazione, che ha visto la partecipazione dei sindaci del territorio di Porto Torres, Stintino e Castelsardo Massimo Mulas, Rita Vallebella e Antonio Capula, del direttore del Parco Nazionale Vittorio Gazale, del presidente del Flag Benedetto Sechi, delle referenti Cets dell’Asinara Annamaria Masala e Marirosa Martinelli, dello sportello pesca Giovanni Vargiu e una rappresentanza delle marinerie di Porto Torres e di Stintino, ha partecipato al Forum permanente della Certificazione Europea del Turismo Sostenibile (Cets) tenutosi presso il parco del Garraf. La missione ha inoltre dato la possibilità di conoscere e stringere rapporti istituzionali con la direzione del Parco marino delle Isole Medas, arcipelago di piccole isole situato di fronte al paesino de l’Estartit.

Grande soddisfazione per i risultati dell’iniziativa è stata espressa dai sindaci del territorio. Così si è espresso Mulas, sindaco di Porto Torres: «Abbiamo colto l’invito del Parco che ci ha permesso di confrontare le nostre politiche sull’isola dell’Asinara e l’area vasta in una realtà molto avanzata come quella catalana e portiamo a casa un gemellaggio forte che è uno stimolo per continuare il percorso condiviso nella blue economie per tutto il golfo dell’Asinara». Rita Vallebella, sindaca di Stintino: «Abbiamo partecipato con entusiasmo al forum della carta Europea del turismo sostenibile della rete dei Parchi di Barcellona, osservato la loro organizzazione e siamo ancora più convinti della necessità di collaborare insieme per il territorio nei temi della sostenibilità e dell’educazione ambientale». E infine Antonio Capula, sindaco di Castelsardo: «Siamo contenti di portare avanti un percorso condiviso con le altre istituzioni, abbiamo partecipato alla costruzione delle azioni della Carta Europea che ha permesso di certificare l’area del Parco e dei comuni del golfo dell’Asinara».

