Le chiamano le dragonesse, donne operate al seno pronte a riprendersi la vita con la pratica sportiva canoistica a bordo dell’imbarcazione Dragon Boat. Per il terzo anno consecutivo saranno presenti all’Asinara, nel borgo di Cala Reale per tingere di “rosa” l’isola, domenica 15 giugno, in occasione della giornata dedicata alla riabilitazione delle donne che hanno subito un intervento al seno.

L’iniziativa rientra nella rassegna “Remando nei Parchi”, che nel mese di giugno ha fatto tappa prima al Parco di Porto Conte e ora al Parco Nazionale dell’Asinara. Dopo il successo degli anni scorsi, la giornata Dragon Rosa si conferma un importante tassello all'interno della kermesse medico sportiva “Asinara Blu 2025”, evidenziando il rapporto armonioso che esiste tra ambiente, riabilitazione e salute. A presentare l’iniziativa a bordo della Sara D, due referenti: Susanna Puggioni e Tommaso Sussarello.

Quest'anno, oltre la tradizionale collaborazione con La Regata della Solidarietà, le collaborazioni si arricchiscono dello splendido evento “Natura senza barriere” che la Consulta del Volontariato turritana organizza a favore delle persone con disabilità. La partenza della Giornata in Rosa inizia con l'appuntamento in banchina a Porto Torres, dove alle ore 8.30 di domenica 15 giugno è prevista la partenza del traghetto con arrivo a Cala Reale alle ore 9.45. Segue il convegno che, attorno alle ore 10, dopo la presentazione vede interventi di alcuni medici specialisti e trainer del fitness mirato alla riabilitazione. Alle ore 11.30 inizia l'attività all'aperto con piccole escursioni e remando in canoa. Alle ore 13 si dà inizio alla tradizionale regata solidarietà Asinara-Stintino mentre chi resta sull'isola potrà partecipare al pranzo a buffet a Casa del Parco, Cala Reale. Le attività pomeridiane all'aperto, e la voga in kayak proseguiranno dal dopo pranzo sino alle ore 18 quando riparte il traghetto per Porto Torres.

Il carcinoma della mammella è il tumore più frequentemente diagnosticato nelle donne in Italia. «Il progetto Dragon Rosa propone un coinvolgente programma multidisciplinare di recupero psicofisico che va dall’attività in palestra alla pratica della canoa in mare, senza dimenticare la prevenzione attraverso screening e supporto psicologico», spiegano gli organizzatori. Il programma include attività all’aria aperta e dimostrazioni di canoa a cura di Azen Kayak Porto Torres e Kayak Avventura Alghero.

