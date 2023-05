Lieta ricorrenza all'isola Asinara. Severino, l'asinello di Campo Perdu, compie 29 anni. Curato amorevolmente da Laura Sanna e Simone Rosa e dagli altri operatori del Parco, per lui oggi doppia razione di avena, di cui va ghiotto. Severino è uno dei simboli dell'isola Asinara, di cui gli asinelli (anche bianchi) sono una peculiarità. Anche se talvolta in maniera errata il nome dell'isola viene associato a questi quadrupedi, mentre in realtà deriva dal latino Insula Sinuaria, per la sinuosità delle proprie coste.

Severino era un orfanello e venne adottato da guardie e detenuti, quelli che di giorno potevano lavorare fuori dalle proprie celle. Era un asinello amabile. A cui si unì un'altra orfanella, stavolta bianca, di nome Pamela. Tra i due nacque un'amicizia dolcissima.

Pamela e Severino da piccoli (foto concessa da Laura Sanna)

Erano inseparabili. Poi Pamela dopo qualche anno venne trasferita in un'altra località dell'Asinara: Cala d'Oliva. Fu una scelta quasi obbligata, in quanto gli asinelli bianchi in amore avevano la peggio con quelli grigi e quindi bisognava salvaguardare la specie. In queste lotte veniva sopraffatto anche Severino, seppur grigio, ancora troppo giovane e inesperto per difendersi. Ma non passò molto tempo per la rivincita. Severino divenne re incontrastato di Campo Perdu. I suoi figli non si contano.

Ora è in pensione. Vive spesso in un recinto, perché potrebbe essere pericoloso per lui uscire senza sorveglianza, specie nel periodo degli amori, dove potrebbe essere attaccato duramente dagli altri asinelli grigi. Per il resto Severino è quello di sempre. Invecchiato sì, ma sempre disponibile alle foto con turisti e visitatori. Come una vera star che si rispetti.

Pamela è invece mancata qualche tempo fa, ma ha partorito tanti asinelli bianchi. Tutti bellissimi con gli occhi azzurri. Per Severino una nuova amica da qualche mese: si chiama Marea.

Severino (a sinistra) e la nuova amica Marea (foto concessa da Laura Sanna)

Accudita anche lei da Simone e Laura. Severino sembra più contento. Marea potrebbe essere il bastone della sua vecchiaia. Quanto ai figli, Severino ha già dato. Se potesse però racconterebbe le sue tante avventure amorose. In cambio di avena, naturalmente.

© Riproduzione riservata