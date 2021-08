Un gommone si è ancorato nello specchio acqueo di Cala Sant’Andrea nell’Area marina protetta dell’isola dell’Asinara, una zona “A” che gode di tutela integrale.

Dopo essere stato intercettato dalla Guardia costiera di Porto Torres, il titolare dell’imbarcazione da diporto, un cittadino di nazionalità francese, è stato denunciato dai militari alla Procura per violazione dei divieti e di ancoraggio nel sito protetto. A seguito di numerose segnalazioni pervenute alla sala operativa dagli operatori del Parco dell’Asinara, la Guardia costiera, impegnata in un'operazione di polizia marittima coordinata dalla Capitaneria di porto, a bordo di una unità veloce, particolarmente adatta per le attività negli specchi acquei costieri e dal basso fondale, già impegnata in attività di pattugliamento sul versante orientale dell’Isola dell’Asinara, si è recata sul posto dove ha sorpreso un gommone, con a bordo quattro turisti francesi che avevano dato fondo all’ancora nel tratto di mare interdetto alle attività nautiche e alla balneazione secondo il regolamento dell'Ente Parco, una zona marina particolarmente delicata sotto il profilo ecologico per la presenza di estesi banchi di posidonia oceanica.

“Sono fiducioso – afferma il comandante della Capitaneria, Gabriele Peschiulli - che, grazie alla costante collaborazione con l’Ente Parco, riusciremo in un prossimo futuro ad ulteriormente elevare gli standard di vigilanza sull’Area marina protetta”.

L’unità da diporto è stata accompagnata nel vicino porto di Stintino per ulteriori accertamenti documentali e per la definizione degli atti di polizia giudiziaria.

