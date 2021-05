E’ finito in mare dopo essersi smarrito lungo il passaggio di Fornelli, nel Parco nazionale dell’Asinara: un cucciolo di muflone ha rischiato di annegare nel tratto di litorale di fronte all’isola Piana.

E’ stato il medico veterinario del parco, Giovannantonio Pilo, ad avvistarlo da lontano mentre passava proprio lì nel corso della perlustrazione dell’isola con il mezzo medicalizzato.

Un piccolo di muflone di soli 4 giorni del peso di 2 chili e mezzo, un animale nato con problemi alle articolazioni, si è perso allontanandosi dal branco, nella zona di Fornelli dove di solito vi staziona il gregge, perdendo di vista la sua mamma ha sbagliato direzione ed è finito in acqua. Fuori dal controllo della madre ma nel radar del veterinario che, vedendolo in difficoltà, senza esitare un attimo si è spogliato dei vestiti e si è buttato in acqua salvando il cucciolo.

Portato a riva un primo intervento di soccorso è stato fatto al Centro recupero animali marini di Cala Reale, dove è stato pulito, medicato e rifocillato e in seguito consegnato agli operatori di Forestas, impegnati nell’attività di controllo continuo della fauna sull’isola, per essere trasferito al Centro di recupero della fauna selvatica di Bonassai, dove seguirà un percorso di riabilitazione.



